Der erste Exit: Das steckt hinter dem Escort-Gate!Jetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Folge 1: Der erste Exit: Das steckt hinter dem Escort-Gate!
46 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Hier sind die spitzesten Zungen Deutschlands vereint! Matthias Mangiapane ist bei Evelyn Burdecki und Jochen Bendel zu Gast. Gemeinsam analysieren sie alle Geschehnisse bei "Promis unter Palmen" ganz genau! Der erste Exit Janina Youssefian berichtet brühwarm aus dem Paradies. Mit wem aus dem Cast ist sie am besten befreundet und wen kann sie nach ihrer Zeit in Thailand so gar nicht mehr ausstehen? Schau dir jetzt die ganze Folge von "Promis unter Palmen - Die Late Night Show" 2025 an!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH