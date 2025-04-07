Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promis unter Palmen - Die Late Night Show

Das große Wiedersehen der Finalist:innen

Staffel 2Folge 8vom 07.04.2025
Das große Wiedersehen der Finalist:innen

Promis unter Palmen - Die Late Night Show

Folge 8: Das große Wiedersehen der Finalist:innen

46 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Nach dem großen Finale von "Promis unter Palmen" gibt es einiges zu besprechen! Jochen Bendel lädt die Finalist:innen auf seine Couch ein. Melody Haase, Menowin Fröhlich, Christo, Lisha und Cosimo Citiolo lassen die Zeit in Thailand noch einmal Revue passieren. Was denken sie mit ein bisschen Abstand über die Konflikte im Haus und wem möchten sie am liebsten nicht mehr über den Weg laufen? Das und noch viel mehr kitzelt Jochen Bendel aus den Promis heraus. Es bleibt spannend!

