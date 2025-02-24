Zoff zwischen Iris und Yvonne: Jetzt spricht Peter Klein!Jetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Die Late Night Show
Folge 2: Zoff zwischen Iris und Yvonne: Jetzt spricht Peter Klein!
20 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Hier geht es um die elementaren Dinge: Chicos Fehlverhalten und das feindselige Aufeinandertreffen von Iris Klein und Yvonne Woelke. Wer könnte da besser Stellung beziehen als - richtig, Peter Klein? Jochen Bendel und Melissa Khalaj haben Redebedarf! Außerdem ist Eike Immel zu Gast und berichtet von seinen Erfahrungen mit den anderen Promis. Einen Menschen hat er in seiner Zeit in Thailand besonders ins geschlossen. Jetzt steht er Melissa und Jochen Rede und Antwort!
