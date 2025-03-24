Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Bei mir sind die Sicherungen geplatzt": Jetzt äußert sich Chico zum Aus!

Folge 6: "Bei mir sind die Sicherungen geplatzt": Jetzt äußert sich Chico zum Aus!

47 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Hier geht es so richtig ab! Zu Gast sind heute Julian F.M. Stoeckel und Exit Iris Klein. Sie berichtet noch einmal, wie es wirklich mit Yvonne Woelke in Thailand war. Außerdem äußert sich Chico zu seinem Ausfall. Hat er seine Schuld eingesehen? Marlene Lufen beehrt Jochen Bendel als Gast-Moderatorin auf der Couch. Es gibt viel zu besprechen und noch mehr zu spekulieren. Hier wird alles Wichtige ins Visier genommen, die heißesten Fragen geklärt und die Promis komplett durchleuchtet.

