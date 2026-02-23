Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer KontrolleJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 2: Lügen und Manipulation: Ein intriganter Plan gerät außer Kontrolle
102 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Vorsicht! Im Reality-TV kann man niemandem vertrauen. Die Allianz um Dilara Kruse spielt ein falsches Spiel. Dafür werden Eric und Edith mit allen verfügbaren Mitteln belogen und manipuliert. Doch ziehen alle mit, wenn es drauf ankommt oder gibt es einen Verräter und der geheime Plan scheitert?
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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Endemol Shine Germany GmbH