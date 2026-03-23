Der Druck steigt: Große Emotionen und freche ProvokationenJetzt kostenlos streamen
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Folge 6: Der Druck steigt: Große Emotionen und freche Provokationen
100 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Das Finale rückt immer näher und der Druck steigt. Dilara provoziert die Stehfests und hält mit ihrer Schadenfreude nicht hinterm Berg. Die Stimmung ist angespannt. Doch bei den Grußbotschaften von daheim, zeigen die Promis auch wieder ihre weiche Seite.
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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:TH, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1