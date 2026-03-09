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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch!

SAT.1Staffel 4Folge 4vom 09.03.2026
Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch!

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Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!

Folge 4: Schluss mit Harmonie: Jetzt drehen alle durch!

103 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Jetzt ist endgültig Schluss mit Harmonie. Zwischen Frust und Drama zerbrechen Freundschaften und Allianzen. Bei den zahlreichen Streitereien fallen auch Beleidigungen unter der Gürtellinie. Die Konflikte eskalieren an jeder Ecke und gleich zwei Promis verlassen die Villa.

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