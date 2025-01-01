Random Mission
Folge 2: Lone Wolf
30 Min.Ab 12
Alle gegen Mattin! In dieser Folge kämpft Mattin für sich alleine und seine Gegner sind leider keine Neulinge. Fritz, Bommel und Roofless Cat wissen genau, wie man Random Mission gewinnen kann und kennen Mattins Schwächen. Kann er als Lone Wolf an der Security vorbeischleichen und seine Mission erfüllen?
