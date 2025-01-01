Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Wer ist hier der Imposter?

42 Min.Ab 12

Mattin hat seine Security nicht mehr unter Kontrolle. Ein Maulwurf im Team? Wie soll er herausfinden, wer heimlich für den Gegner agiert? Und kann der Imposter bei diesem Nervenstress überhaupt etwas ausrichten? Brian und Roofless Cat versuchen mit der Bombe ihr Ziel zu erreichen, bevor die Security ihre internen Probleme gelöst hat. Fluchen bleibt in dieser Folge nicht aus.

