Random Mission
Folge 3: Das Ghillie-Duo
36 Min.Ab 12
Wer ist denn dieser Neuling? Brian aka. "Das Leben des Brian" versucht sich zum ersten Mal an Random Mission. Mit Fritz an seiner Seite muss das doch klappen, oder? Um das ungleiche Duo zum perfekten Team zu machen, treten sie im Partnerlook an. Ob der Ghillie-Tarnanzug nur gut aussieht oder auch dabei hilft, unentdeckt zu bleiben, werden wir in dieser Folge herausfinden.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn