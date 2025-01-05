Zum Inhalt springenBarrierefrei
Random Mission

Die Schlappen sind los

Die Schlappen sind los

Random Mission

Folge 7: Die Schlappen sind los

47 Min.Ab 12

Was kann man gegen 5 wilde Parkour-Profis machen? Richtig: Netzpistolen verwenden, um sie einzufangen. Mattin, Daniel, Roofless Cat und Brian schmeißen sich in ihrer Security-Outfits und versuchen die Schlappen mit Netzpistolen am Flüchten zu hindern. Die Agenten haben aber ein ganz anderes Problem: Die Map ist für sie nur ein großes Labyrinth. Werden sie das Tower-Büro finden und ihre Mission in der vorgegebenen Zeit erfüllen?

