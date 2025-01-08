Das GROßE Finale: Kann Mattin gewinnen?Jetzt kostenlos streamen
Random Mission
Folge 8: Das GROßE Finale: Kann Mattin gewinnen?
31 Min.Ab 12
Mattin vs. ... alle! Alle Securities haben sich gegen unseren Host verschworen und treten gemeinsam an, um ihn am Sieg zu hindern. Seine Mission scheint einfach: Den Random Mission Pokal erreichen und ihn in die Luft halten - Dann ist der Sieg für Staffel 1 eingetütet. Wenn da nicht 10 Gegenspieler wären.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Random Mission
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn