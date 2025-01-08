Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das GROßE Finale: Kann Mattin gewinnen?

Folge 8: Das GROßE Finale: Kann Mattin gewinnen?

31 Min.Ab 12

Mattin vs. ... alle! Alle Securities haben sich gegen unseren Host verschworen und treten gemeinsam an, um ihn am Sieg zu hindern. Seine Mission scheint einfach: Den Random Mission Pokal erreichen und ihn in die Luft halten - Dann ist der Sieg für Staffel 1 eingetütet. Wenn da nicht 10 Gegenspieler wären.

