27 Min.Ab 6

Am 20. November 2016 machen sich die Teenager Thomas Hendricks und Matthew Smith auf den Weg, um den höchsten Berg des Eagle Countys zu besteigen. Was als Abenteuer geplant war, wird zu einem 2-tägigen Überlebenskampf. Olympiasieger Fabian Hambüchen stellt sich dem Survival-Szenario und kämpft sich durch die eisige Kälte Colorados.

Galileo
