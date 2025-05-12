Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Real Survivor

Gestrandet auf einer einsamen Insel

GalileoStaffel 2Folge 5
Gestrandet auf einer einsamen Insel

Gestrandet auf einer einsamen InselJetzt kostenlos streamen

Real Survivor

Folge 5: Gestrandet auf einer einsamen Insel

28 Min.Ab 12

Sechs Teenager gestrandet auf einer einsamen Insel und ein 15 Monate andauernder Überlebenskampf: "Galileo"-Reporter Jan Stremmel trifft den heute 78-jährigen Überlebenden Mano Totau und wagt selbst das Insel-Experiment.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Real Survivor
Galileo
Real Survivor

Real Survivor

Alle 2 Staffeln und Folgen