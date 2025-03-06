Zum Inhalt springenBarrierefrei
Real Survivor

Verschüttet im Berg

GalileoStaffel 2Folge 2
Verschüttet im Berg

Real Survivor

Folge 2: Verschüttet im Berg

24 Min.Ab 12

33 chilenische Bergleute werden in 700 Metern Tiefe verschüttet. Es folgt die größte und teuerste Rettungsaktion, bei der sich sogar die NASA beteiligt. Aber wie überlebt man 69 Tage gefangen in vollkommener Dunkelheit? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler wagt das Selbstexperiment. Wie lange wird er durchhalten?

