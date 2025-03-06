Real Survivor
Folge 2: Verschüttet im Berg
24 Min.Ab 12
33 chilenische Bergleute werden in 700 Metern Tiefe verschüttet. Es folgt die größte und teuerste Rettungsaktion, bei der sich sogar die NASA beteiligt. Aber wie überlebt man 69 Tage gefangen in vollkommener Dunkelheit? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler wagt das Selbstexperiment. Wie lange wird er durchhalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Real Survivor
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben