Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Real Survivor

Begraben im Schnee

GalileoStaffel 2Folge 4
Begraben im Schnee

Begraben im SchneeJetzt kostenlos streamen

Real Survivor

Folge 4: Begraben im Schnee

26 Min.Ab 12

Begraben unter Tonnen von Schnee: "Galileo" trifft einen Lawinen-Überlebenden. Was hat er erlebt und wie konnte er sich befreien? "Galileo"-Reporter Johannes Musial wagt das Experiment: Er lässt sich selbst im Schnee begraben und kommt an seine Grenzen. Wird er sich befreien können und welche lebensrettenden Tricks verraten die Profis?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Real Survivor
Galileo
Real Survivor

Real Survivor

Alle 2 Staffeln und Folgen