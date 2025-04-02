Real Survivor
Folge 4: Begraben im Schnee
26 Min.Ab 12
Begraben unter Tonnen von Schnee: "Galileo" trifft einen Lawinen-Überlebenden. Was hat er erlebt und wie konnte er sich befreien? "Galileo"-Reporter Johannes Musial wagt das Experiment: Er lässt sich selbst im Schnee begraben und kommt an seine Grenzen. Wird er sich befreien können und welche lebensrettenden Tricks verraten die Profis?
Real Survivor
12
