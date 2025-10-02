Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Real Survivor

Gefangen in der Höhle

GalileoStaffel 2Folge 8
Gefangen in der Höhle

Gefangen in der HöhleJetzt kostenlos streamen

Real Survivor

Folge 8: Gefangen in der Höhle

31 Min.Ab 12

Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria tauchen ab in die Dunkelheit! In einem spektakulären Experiment für "Galileo"-Real Survivor wagen sie sich 24 Stunden lang in die Tiefen einer Höhle. Kälte, Nässe und absolute Finsternis - können die beiden dem Höllentrip standhalten? Gleichzeitig erzählt der Beitrag die dramatische Geschichte slowenischer Touristen, die 55 Stunden in einer überfluteten Höhle gefangen waren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Real Survivor
Galileo
Real Survivor

Real Survivor

Alle 2 Staffeln und Folgen