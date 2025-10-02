Real Survivor
Folge 8: Gefangen in der Höhle
31 Min.Ab 12
Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria tauchen ab in die Dunkelheit! In einem spektakulären Experiment für "Galileo"-Real Survivor wagen sie sich 24 Stunden lang in die Tiefen einer Höhle. Kälte, Nässe und absolute Finsternis - können die beiden dem Höllentrip standhalten? Gleichzeitig erzählt der Beitrag die dramatische Geschichte slowenischer Touristen, die 55 Stunden in einer überfluteten Höhle gefangen waren.
