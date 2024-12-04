Kolumbien ruft: Die Reality-Stars starten ihr Abenteuer!Jetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 1: Kolumbien ruft: Die Reality-Stars starten ihr Abenteuer!
31 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Das Abenteuer beginnt in Santa Marta, einer pulsierenden Stadt an der Karibikküste Kolumbiens. Hier treffen acht Reality-Stars aufeinander und lernen ihre Teampartner kennen. Doch die Euphorie der ersten Begegnung weicht schnell der harten Realität: Der Dschungel wartet!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn