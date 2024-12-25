Eklige Leckerbissen und bittere RivalitätenJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 9: Eklige Leckerbissen und bittere Rivalitäten
35 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12
Atemberaubende Landschaften treffen auf kulinarische Albträume, die selbst die stärksten Mägen auf die Probe stellen. Doch das ist noch nicht alles: Ein unmoralisches Angebot bringt die Teams an den Rand des Zusammenbruchs. Wer wird seine Prinzipien über Bord werfen, um sich einen Vorteil zu verschaffen?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn