Reality Backpackers

"Das ist mit einer der schlimmsten Tage!" Streit und Tränen statt Teamwork

Staffel 2Folge 7vom 18.12.2024
"Das ist mit einer der schlimmsten Tage!" Streit und Tränen statt Teamwork

Folge 7: "Das ist mit einer der schlimmsten Tage!" Streit und Tränen statt Teamwork

23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Der Himmel weint - und die Reality Backpackers gleich mit! Während Team Pink mit internen Konflikten und Tränen zu kämpfen hat, steht es auch bei Team Rot nicht besser. Angst und Frustration machen sich breit, als die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind. Werden sie sich zusammenraufen oder zerbrechen sie an den Herausforderungen?

