Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Reality Backpackers

Tränen & Verrat: Diese Enthüllung schockt die Backpackers!

JoynStaffel 2Folge 10vom 25.12.2024
Tränen & Verrat: Diese Enthüllung schockt die Backpackers!

Tränen & Verrat: Diese Enthüllung schockt die Backpackers!Jetzt kostenlos streamen

Reality Backpackers

Folge 10: Tränen & Verrat: Diese Enthüllung schockt die Backpackers!

27 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12

Halbzeit in Kolumbien! Doch von Entspannung keine Spur! Am Strand treffen die Backpacker-Teams aufeinander, um ihr Bergfest zu feiern. Doch eine unerwartete Enthüllung stellt alles auf den Kopf. Wie wird sich die Dynamik der Gruppe verändern? Und wie geht es danach auf ihrer Reise weiter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Reality Backpackers
Joyn
Reality Backpackers

Reality Backpackers

Alle 2 Staffeln und Folgen