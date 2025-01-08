Zum Inhalt springenBarrierefrei
Reality Backpackers

Partnertausch: Neue Teams, neues Drama

JoynStaffel 2Folge 11vom 08.01.2025
Folge 11: Partnertausch: Neue Teams, neues Drama

28 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12

Die Backpackers sind am Limit! Der Partnertausch sorgt für Zoff und Tränen. Für manche ist es ein Neuanfang, für andere ein Verrat. Dann endlich gute Nachrichten: Nach fünf Tagen im Dschungel geht es mit dem Flugzeug nach Medellín! Die Teams freuen sich auf eine komfortable Reise. Doch schon auf dem Flughafen eskaliert die Situation erneut.

