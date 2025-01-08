Partnertausch: Neue Teams, neues DramaJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 11: Partnertausch: Neue Teams, neues Drama
28 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Die Backpackers sind am Limit! Der Partnertausch sorgt für Zoff und Tränen. Für manche ist es ein Neuanfang, für andere ein Verrat. Dann endlich gute Nachrichten: Nach fünf Tagen im Dschungel geht es mit dem Flugzeug nach Medellín! Die Teams freuen sich auf eine komfortable Reise. Doch schon auf dem Flughafen eskaliert die Situation erneut.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn