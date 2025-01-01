Richter Alexander Hold
Folge 1920: Töte den Chef
45 Min.Ab 12
Tine Sattler hat 35 Jahre als Sekretärin für eine Immobilienfirma gearbeitet. Dann tauscht sie der neue Chef von heute auf morgen gegen eine hübsche jüngere Mitarbeiterin aus. Wollte Tine Sattler ihn deshalb überfahren?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1