Ein Dorf auf Mörderjagd
Richter Alexander Hold
Folge 1950: Ein Dorf auf Mörderjagd
46 Min.Folge vom 16.05.2021Ab 12
Susanne Petermanns Verlobter wurde vor einem Jahr tot aufgefunden. Sie ist überzeugt, den Mörder zu kennen. Wollte sie das Geständnis aus ihm rausprügeln lassen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1