Mafia-Sphären und Deep Dish Pizza in "The Windy City" - Roadtrip 3 geht los!

Kabel EinsStaffel 3Folge 1vom 16.01.2025
Folge 1: Mafia-Sphären und Deep Dish Pizza in "The Windy City" - Roadtrip 3 geht los!

91 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Der dritte Roadtrip startet in Illinois. Ali, Frank und Alex lassen sich in Chicago in Mafia-Sphären ziehen, probieren die berühmte Deep Dish Pizza und bewundern die Stadt und ihre Geschichte.

