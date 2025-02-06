Wo der Ahornsirup Leckermäuler anlockt und Köche Hockey spielenJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Wo der Ahornsirup Leckermäuler anlockt und Köche Hockey spielen
91 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Bevor die drei Spitzenköche Ontario verlassen, betrinken sie sich mit BBQ-Legende Ted Reader. In der liberalen Metropole Toronto lassen sie sich zudem in Drag Queens verwandeln. Werden sie den Mut finden, so in einem Club aufzutreten? In der französischsprachigen Provinz Quebec angekommen, kommen sie kolossalen Bisons ganz nah und werden sogar von kanadischen Hockeyspielern herausgefordert! Ein Survivaltrainer versucht, ihnen das Überleben in der Wildnis nahezubringen.
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins