Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist KanadaJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 3: Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist Kanada
91 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Nach einem letzten kulinarischen Stopp in den USA überqueren die drei Spitzenköche die Grenze nach Kanada. An den Niagarafällen planen sie bei einem Helikopterflug die Gegend zu erkunden, bevor sie Toronto und Umgebung unsicher machen. Sie lassen sich von einem Kollegen mit Marihuana bekochen und versuchen sich an Holzarbeiten mit Motorsägen. Am ehemals höchsten Gebäude Amerikas, dem CN Tower in Toronto, versuchen die drei, ihre Höhenangst mal wieder zu überwinden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins