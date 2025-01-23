Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Auf der "Maximilianstraße der Lachse" mit Adrenalin im Blut & Urin im Camper

Kabel Eins Staffel 3 Folge 2 vom 23.01.2025
Folge 2: Auf der "Maximilianstraße der Lachse" mit Adrenalin im Blut & Urin im Camper

91 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

Auf dem Lake Michigan gehen Ali, Frank und Alex fischen - einen Königslachs können sie dabei auch fangen! Außerdem heizen sie durch die Dünenlandschaft am Silver Lake, und rasen Rennen mit ihrem Camper - na wenn da keine Tanks überlaufen...

