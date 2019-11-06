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Rock statt Rente

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1

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Rock statt Rente

Folge 1: Folge 1

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Mit Spannung erwartet Chorleiter Carsten Gerlitz (43) seine neuen Schützlinge zur ersten Probe. Dreißig lebensfrohe Rentner jenseits der 70 nehmen die Herausforderung an. Doch bereits das Vorsingen läuft anders als geplant: Mit Liedern wie 'Schöner Gigolo, armer Gigolo' oder 'Bolle' kann Chorleiter Carsten wenig anfangen. Als er dem Chor dann zum ersten Mal 'Highway to Hell' von AC/DC vorspielt, erntet er überraschende Reaktionen ... Rechte: Sat.1

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