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Rock statt Rente

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3

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Rock statt Rente

Folge 3: Folge 3

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein tragischer Schicksalsschlag droht das Musikprojekt zu gefährden. Aber Hartmut Engler von PUR gelingt es, den Chor neu zu motivieren. Außerdem sorgt eine weitere Herausforderung für Aufregung: Der Chor soll ein Konzert in einer Justizvollzugsanstalt geben. Chorleiter Carsten Gerlitz hat Bedenken, denn seine Truppe ist noch längst nicht bühnenreif. Einsätze, Timing und Intonation funktionieren auch nach unzähligen Übungen nicht. Wird der Chor den Knast rocken? Rechte: Sat.1

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