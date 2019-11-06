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Rock statt Rente

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6

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Rock statt Rente

Folge 6: Folge 6

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Seit drei Monaten probt Chorleiter Carsten Gerlitz mit seinen Rock-Rentnern für das große Abschlusskonzert mit PUR. Auch Vocal-Coach Yvonne Ambrée und PUR-Sänger Hartmut Engler zeigen persönlichen Einsatz, um den Chor auf seinen großen Gig vorzubereiten. Jetzt ist der Moment gekommen. Die Chormitglieder sind nervös - aus gutem Grund: Deutschlands ältester Chor muss alles geben, denn vor ihm liegt der Auftritt seines Lebens auf einer der größten Bühnen Deutschlands ... Rechte: Sat.1

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