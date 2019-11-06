Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Rock statt Rente
Folge 6: Folge 6
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seit drei Monaten probt Chorleiter Carsten Gerlitz mit seinen Rock-Rentnern für das große Abschlusskonzert mit PUR. Auch Vocal-Coach Yvonne Ambrée und PUR-Sänger Hartmut Engler zeigen persönlichen Einsatz, um den Chor auf seinen großen Gig vorzubereiten. Jetzt ist der Moment gekommen. Die Chormitglieder sind nervös - aus gutem Grund: Deutschlands ältester Chor muss alles geben, denn vor ihm liegt der Auftritt seines Lebens auf einer der größten Bühnen Deutschlands ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rock statt Rente
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1