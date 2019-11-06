Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Rock statt Rente

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Rock statt Rente

Folge 5: Folge 5

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Aufnahmen im Tonstudio sind im Kasten. Aber wer Rock-Star werden will, kommt an einem Musik-Clip nicht vorbei. Mit Spaß stürzen sich die singenden Senioren in ihren ersten Video-Dreh zu 'Highway to Hell' von ACDC. Aber leichter gesagt als getan! Chorleiter Carsten Gerlitz plagen noch ganz andere Sorgen. Er bereitet ein Überraschungskonzert vor. Eingeladen sind die Verwandten und Freunde der Alt-Rocker, die nichts davon ahnen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rock statt Rente
SAT.1 GOLD

Rock statt Rente

Alle 1 Staffeln und Folgen