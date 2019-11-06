Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Rock statt Rente
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Aufnahmen im Tonstudio sind im Kasten. Aber wer Rock-Star werden will, kommt an einem Musik-Clip nicht vorbei. Mit Spaß stürzen sich die singenden Senioren in ihren ersten Video-Dreh zu 'Highway to Hell' von ACDC. Aber leichter gesagt als getan! Chorleiter Carsten Gerlitz plagen noch ganz andere Sorgen. Er bereitet ein Überraschungskonzert vor. Eingeladen sind die Verwandten und Freunde der Alt-Rocker, die nichts davon ahnen. Rechte: Sat.1
