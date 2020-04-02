Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Das "Hopfenstübchen" setzt alle Hoffnung auf Frank Rosin

Kabel EinsStaffel 12Folge 13vom 02.04.2020
Das "Hopfenstübchen" setzt alle Hoffnung auf Frank Rosin

84 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12

Familienvater Sandro Tief (35) schuftet sich mit seinem Landgasthof "Hopfenstübchen" in Kleinvollstedt in den Ruin! Neben dem à-la-Carte-Geschäft rackert sich der gelernte Koch auch noch mit Veranstaltungen, Catering und einem Lieferdienst für Kindertagesstätten ab - ohne finanziellen Erfolg. Zeit für seine schwangere Frau Nancy (30) und die zwei kleinen Kinder? Fehlanzeige! Kann der Restaurant-Retter Sandros Leidenschaft wecken und das "Hopfenstübchen" wieder auf Kurs bringen?

