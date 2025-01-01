Chaotische Schlagerparty im "Quick Bite" auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Chaotische Schlagerparty im "Quick Bite" auf Mallorca
84 Min.Ab 12
Mission Mallorca - Eine Stimme zum Verlieben, eine Gastronomie zum Schreien! Nathalie Kollo, die Tochter von 70er Jahre-Schlagerstar Dorthe Kollo und Opernsänger René Kollo, ist eigentlich freischaffende Sängerin. Als es mit der Musikkarriere nicht mehr richtig klappt, eröffnet sie in Port Andratx auf Mallorca ihren eigenen Burgerladen "Quick Bite". Doch das Geschäft läuft schlecht für die sympathische Quereinsteigerin. Schafft es der Gastro-Experte, Nathalies Existenz zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins