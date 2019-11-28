Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine Grenzen

Kabel EinsStaffel 12Folge 7vom 28.11.2019
Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine Grenzen

Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine GrenzenJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 7: Das ungelernte Team im "Auf zu Manu" bringt Frank Rosin an seine Grenzen

98 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12

In der Vereinsgaststätte "Auf zu Manu" in Salzgitter, Niedersachsen, buhlen Mama Maria und Tochter Manu um die Chefrolle und gegenseitige Anerkennung; darüber hinaus wird Frank Rosin mit einer komplett ungelernten Besatzung, literweise Sahne und pinker Glitzer-Deko konfrontiert. Dann kommt es zum Eklat: Drama, Tränen und ehrliche Worte ... Bei derartigen Emotionen stößt selbst der Sternekoch an seine persönliche Grenze.

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen