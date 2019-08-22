Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Volkers sozialer Abstieg mit dem "Le Petit"?

Kabel EinsStaffel 12Folge 4vom 22.08.2019
Volkers sozialer Abstieg mit dem "Le Petit"?

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 4: Volkers sozialer Abstieg mit dem "Le Petit"?

84 Min.Folge vom 22.08.2019Ab 12

Nach unüberwindbaren Differenzen in seinem alten Job als Betriebsratsvorsitzender wollte Volker Teichert sich noch einmal neu erfinden und steckte seine gesamten Ersparnisse in ein Lokal in Hamburg. Angefangen hat alles mit einem französischen Café, mittlerweile serviert der deutsche Hobby-Koch spanische Tapas im "Le Petit", was die Gäste irritiert. Volker befindet sich in einer einzigen Abwärtsspirale. Keine Rücklagen mehr, kein Gehalt und stetig sich anhäufende Schulden ...

Weitere Folgen in Staffel 12

