Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Im Vereinsheim kommt der sportliche Lebensstil nicht auf den Teller
89 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12
Mit seinem "Vereinsheim" direkt am Fußballgelände in Neumarkt in der Oberpfalz will Jörg eigentlich die Sportler und ihre Fans glücklich machen. Das läuft allerdings alles andere als rund. Deshalb eilt Sternekoch Frank Rosin zu Hilfe und ist schockiert - denn von kulinarischem Anspruch und gesundem Essen für Sportler ist hier nichts zu sehen. Zusätzlich wartet auf den Sternekoch ein familiäres Dilemma. Kann der Profi hier noch weiterhelfen oder droht der endgültige Abpfiff?
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins