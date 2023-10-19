Alles anders am Prenzlauer Berg: Undercover Testessen im "Linas", BerlinJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Alles anders am Prenzlauer Berg: Undercover Testessen im "Linas", Berlin
89 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6
Obwohl Michael als gelernter Koch und Küchenmeister die besten Voraussetzungen für ein eigenes Lokal mitbringt, schreibt das "Linas" monatlich rote Zahlen. Das gesamte Team um Michael ist von seinem Einsatz, dem Ambiente des Ladens und dem Essen überzeugt. Sie können sich nicht erklären, warum die Gäste ausbleiben. Um ihnen mit knallharten Beweisen die Augen zu öffnen, greift Frank Rosin zu ganz besonderen Maßnahmen.
