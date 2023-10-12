Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Dick und Doof im "Bräustübl" Bad Segeberg

Kabel EinsStaffel 16Folge 7vom 12.10.2023
Dick und Doof im "Bräustübl" Bad Segeberg

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 7: Dick und Doof im "Bräustübl" Bad Segeberg

90 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6

Dieses Mal verschlägt es Profi Frank Rosin direkt nach Hollywood - mitten in Bad Segeberg. Denn Peters "Bräustübl" ist an jeder Ecke vollgestellt mit angestaubter Deko von Filmen der 50er- und 60er-Jahre. Beim Testessen fällt auf, dass neben der Einrichtung auch Peters Kochkünste in der Zeit stehen geblieben sind. Kann der Sternekoch Peters alteingesessene Muster durchbrechen und dem Bräustübl zu neuem Glanz verhelfen?

