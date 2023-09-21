Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bisttalstube im roten Bereich: bei Michaels Lebenswerk sind die Batterien leer

Kabel EinsStaffel 16Folge 4vom 21.09.2023
89 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6

In der "Bisttalstube" in Wadgassen trifft Frank Rosin auf den überforderten Koch Michael Strasser. Doch dieses Mal ist alles anders - denn eigentlich läuft das Restaurant. Rund 60 Essen werden hier jeden Abend an glückliche Gäste verkauft. Geld bleibt deshalb aber noch lange nicht übrig. Wird der Profi es schaffen, das Potential des Lokals zu nutzen und kann er bei Michael die Leidenschaft für das Kochen wieder erwecken?

