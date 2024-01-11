Atemberaubender Ausblick im "Naturfreundehaus Strümpfelbach"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Atemberaubender Ausblick im "Naturfreundehaus Strümpfelbach"
85 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12
Da staunt sogar Frank Rosin: Das "Naturfreundehaus Strümpfelbach" hat eine einmalige Lage. Außerdem haben die Betreiber Lubica und Andreas mit Antonio Amador einen waschechten Koch-Profi in der Küche, der zuvor hauptsächlich in der Sternegastronomie gearbeitet hat. Trotzdem scheint das alles nicht zum gastronomischen Erfolg zu reichen.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins