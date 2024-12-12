Rosin fährt mit einem Bus voll Testesser vor beim "Zum Bräu" in Wald an der AlzJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Rosin fährt mit einem Bus voll Testesser vor beim "Zum Bräu" in Wald an der Alz
88 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 6
Das Geschwisterpaar Sandra und Ben betreiben das Gasthaus "Zum Bräu" in Bayern. Allerdings sind die beiden Gastronomen mit dem Betrieb überfordert und brauchen Frank Rosins Hilfe. Der erfahrene Koch merkt nach dem Testessen, dass die zwei Jungköche unorganisiert sind und dadurch Chaos in der Küche entsteht. Rosin erstellt einen Plan, wie er das Lokal retten und den Geschwistern helfen kann.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins