88 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Das "Restaurant Kilian" an der Nordseeküste steckt in einer Krise und Frank Rosin versucht, das Lokal vor dem Ruin zu bewahren. Restaurantbetreiber Alex ist mit dem Geschäft völlig überfordert, die Gerichte sind zu teuer und die Küchenlüftung ist in einem schlimmen Zustand. Rosin und Team können zuerst nichts machen, aber Frank und Flo versuchen alles, um zu helfen.
