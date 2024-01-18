Angespannte Beziehung im "Casa di Fiore da Rosario" in CadolzburgJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Angespannte Beziehung im "Casa di Fiore da Rosario" in Cadolzburg
90 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 6
Seit 2021 sind die Eheleute Rosario und Simonetta stolze Besitzer des italienischen Restaurants "Casa di Fiore da Rosario". Wegen familiärer Streitigkeiten haben sie das Geschäft schon mit Schulden übernommen. Heute, etwas über ein Jahr später, kommen immer noch zu wenig Gäste und trotz viel Arbeit bleibt von den Einnahmen fast nichts übrig. Kann Frank Rosin der Familie aus der Notlage helfen und die Wogen zwischen dem Ehepaar glätten?
