Die "Blattlaus" in der Kleingartenanlage hat zu kämpfenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Die "Blattlaus" in der Kleingartenanlage hat zu kämpfen
87 Min.Folge vom 26.11.2013Ab 6
Seit vielen Jahrzehnten ist die "Blattlaus" das Herzstück einer urigen Kleingartenanlage im Osten Berlins. Doch seit Klaus das Gartenlokal vor drei Jahren übernommen hat, manövriert er sich mit seiner Gastronomie Schritt für Schritt in Richtung Abgrund. Die wenigen Gäste decken weder die laufenden Kosten, noch die hohe Pacht. Kann Sternekoch Frank Rosin die "Blattlaus" retten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins