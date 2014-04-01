Aus für den American Dream: Gaststätte "Roadhouse" in BeutelsbachJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 8: Aus für den American Dream: Gaststätte "Roadhouse" in Beutelsbach
86 Min.Folge vom 01.04.2014Ab 6
In der 1.200-Seelen-Gemeinde Beutelsbach in Niederbayern hat sich Sabine Reichenberger ihren persönlichen "American Dream" erfüllt: Das "Roadhouse" - ein Burger und TexMex-Restaurant im Stil eines Trucker-Lokals. Dafür sparte sie ihr Leben lang und nahm Kredite auf. Doch ihr Traum droht nun zu platzen: Die Gäste bleiben aus und die wenigen Einnahmen reichen weder für den Lebensunterhalt, noch um die Schulden abzubezahlen. Frank Rosin ist die letzte Hoffnung für die 39-Jährige.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins