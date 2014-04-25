Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfen

Kabel EinsStaffel 6Folge 5vom 25.04.2014
Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfen

Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfenJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 5: Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfen

85 Min.Folge vom 25.04.2014Ab 6

Die "Jagdgaststätte Elsthal" im brandenburgischen Luckenwalde wird seit sieben Jahren von Sina Gaede betrieben. Doch der Wirtin bleiben die Gäste aus - nicht nur wegen der von Tiefkühlkost dominierten Karte. Auch der tragische Tod von Sinas Ehemann, der im April 2012 in der brennenden Wohnung über dem Lokal starb, löst Hemmungen bei den Luckenwaldern aus. Ein Härtefall für Frank Rosin.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen