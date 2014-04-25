Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfenJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Die "Jagdgaststätte Elsthal" hat mit dem Schicksal zu kämpfen
Folge vom 25.04.2014
Die "Jagdgaststätte Elsthal" im brandenburgischen Luckenwalde wird seit sieben Jahren von Sina Gaede betrieben. Doch der Wirtin bleiben die Gäste aus - nicht nur wegen der von Tiefkühlkost dominierten Karte. Auch der tragische Tod von Sinas Ehemann, der im April 2012 in der brennenden Wohnung über dem Lokal starb, löst Hemmungen bei den Luckenwaldern aus. Ein Härtefall für Frank Rosin.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2009
6
