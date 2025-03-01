Indien - Das größte Schulessen der WeltJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 1: Indien - Das größte Schulessen der Welt
13 Min.Ab 6
An Indiens Schulen bekommen täglich Millionen Schüler ein kostenloses Mittagessen. Die Mahlzeiten müssen in wenigen Stunden zubereitet und an die öffentlichen Schulen der Umgebung ausgeliefert werden - trotz Hightech- Küchen und ausgeklügelter Logistik eine große Herausforderung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH