Indien - Das größte Schulessen der Welt

One Terra Staffel 3 Folge 1
Folge 1: Indien - Das größte Schulessen der Welt

13 Min. Ab 6

An Indiens Schulen bekommen täglich Millionen Schüler ein kostenloses Mittagessen. Die Mahlzeiten müssen in wenigen Stunden zubereitet und an die öffentlichen Schulen der Umgebung ausgeliefert werden - trotz Hightech- Küchen und ausgeklügelter Logistik eine große Herausforderung.

One Terra
