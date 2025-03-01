Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Sumatra - Eine neue Chance für die Orang-Utans

One TerraStaffel 3Folge 7
Sumatra - Eine neue Chance für die Orang-Utans

Sumatra - Eine neue Chance für die Orang-UtansJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 7: Sumatra - Eine neue Chance für die Orang-Utans

13 Min.Ab 6

Nur noch etwa 6.000 Orang-Utans leben heute auf Sumatra. Pessimistischen Schätzungen zufolge stehen die Chancen für die bedrohte Art, die nächsten zehn Jahre zu überleben, schlecht. Palmölplantagen zerstören ihren Lebensraum. Der Engländer Ian Singleton kämpft seit über 20 Jahren für den Schutz der Orang-Utans.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen