Rund um den Globus
Folge 6: Die blinden Kinder von Tibet
14 Min.Ab 6
In Tibet gilt Blindheit schlechtes Karma, als eine Strafe für Sünden im vorherigen Leben. Allein die blinde Sabriye Tenberken nahm sich der Ausbildung der bis dahin verlorenen Kinder an. In ihrer Schule leben 28 Kinder, denen Tibetisch, Chinesisch, Englisch, Mathematik und die Kunst der Massage beigebracht wird. Und sie lernen, unabhängig zu sein.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH